21 аварія сталася на Тернопільщині минулої доби. ДТП пов’язані із негодою, що лютувала учора. Зокрема, чимало автівок опинилися у водяних пастках, впоратися з проблемою допомагали водіям працівники ДСНС та поліцейські.

Більшість аварій, які сталися учора, обійшлися без потерпілих. 7 ДТП оформили за європротоколом, у двох випадках правила дорожнього руху порушили водії. П’ятеро учасників ДТП обійшлися без допомоги патрульних, один винуватиць аварії покинув місце події, – розповіла речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. У шести випадках поліцейські склали схеми автопригод.

«Учорашня негода завдала багатьом водіям транспортних засобів клопотів. Патрульні та працівники ДСНС допомагали кермувальникам впоратися із проблемою затоплених автівок. Окрім того, за минулу добу, працівники управління патрульної поліції у Тернопільській області виїжджали на 21 виклик про дорожньо-транспортні пригоди. У глибоких калюжах з’являється ризик “заглушитися” через потрапляння води у вихлопну систему, або ще гірше — упіймати гідроудар, якщо вода потрапить у двигун. Часто, автомобіль може заглушитися саме з першої причини. Водій намагається завести його з водою у двигуні. Як наслідок – авто ламається і потрібен капремонт, тому негоду варто перечекати у безпечному для вас та вашого транспортного засобу місці».

За прогнозами синоптиків, наступної доби по області також зберігатимуться складні погодні умови. Відтак водіїв просять бути обмеженими, а по можливості уникати подорожей.

Софія Романська