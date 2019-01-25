Через негоду на Тернопільщині оголосили жовтий рівень небезпеки

25/01/2019 Розмір тексту:

Небезпечні метеорологічні явища передбачають цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, можливі снігопади та сильний вітер.

«26 – 27 січня в області буде хмарно, часом сніг, вночі можливі сильні снігопади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, слабка хуртовина. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, вдень 0 – 5° морозу. Передбачається перший рівень небезпечності – жовтий», – повідомила метеоролог Оксана Софінська.

За попередніми прогнозами метеорологів, на Тернопільщині спостерігатимуться незначні тенденції щодо підвищення температурних показників. Проте разом із невеликим потеплінням почастішають опади. Невеликий сніг і хуртовини спостерігатимуться у більшості населених пунктів західного регіону.

Софія Романська