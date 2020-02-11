Атмосферні фронти ускладнюватимуть погоду цими днями на Тернопільщині.

Упродовж доби жителям краю дошкулятимуть сильні вітри, мокрий сніг, на дорогах може утворюватися ожеледиця, що суттєво погіршить ситуацію на автошляхах.

Вітри, стрибки тиску, сніги й дощі, атмосферні фронти – все це поки що в Україні домінуватиме, – розповідає синоптик Наталка Діденко. За її словами, 12-го лютого у більшості областей випадатиме мокрий сніг, подекуди з дощем.

«Опади – від невеликих до помірних. Мокрий сніг братиме верх – бо дещо знизиться температура повітря. Протягом середи максимально очікується 0+4 градуси. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с. Отже, середа знову буде вітряною та вологою, місцями мокрий сніг та дощ».

За попередніми прогнозами синоптиків, погодні умови стабілізуються ближче до вихідних, а поки жителям краю радять подбати про парасолі і непромокаючий одяг.

Софія Романська