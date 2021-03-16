Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Це зумовлюватиме небезпечні ситуації на автошляхах.

У вівторок західна частина України перебуватиме під впливом циклону Marius, який розлігся над Балканами. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у регіоні не обійдеться без опадів. Місцями можливі значні дощі з мокрим снігом.

“Ймовірність опадів залишається дуже високою. Дошкулятиме рвучкий некомфортний вітер північного напрямку. У західних областях буде холодно, лише +1+4 градуси. Загалом цей тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним. Тепла поки не видно”.

Отже, погода цього тижня теплом жителів краю не радуватиме. А найближчими днями спостерігатимуться складні метеорологічні ситуації. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності.