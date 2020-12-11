Через опади і заморозки дороги на Тернопільщині покрилися льодовою кіркою, окремі ділянки стали непроїзними. Над ліквідацією наслідків стихії працює спецтехніка.

Як повідомили у службі автомобільних доріг, на Тернопільщині запровадили обмеження руху для вантажного автотранспорту та автобусів на дорогах обласного значення. Діятимуть такі обмеження, доки спостерігатимуться складні погодні умови.

«Що стосується доріг місцевого значення, за експлуатацію яких відповідає управління капітального будівництва ОДА, то там зараз працює 23 одиниці техніки та заготовлено 38 тис. тонн. посипкового матеріалу. За дороги комунальної власності відповідають органи місцевого самоврядування. Працюють диспетчерські лінії служби автомобільних доріг та управління капітального будівництва. Наразі ми чітко і оперативно реагуємо на ті виклики, які надходять», – зазначив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства ОДА Олег Продан.

Додамо, на Тернопільщині – 3,5 тис км доріг місцевого значення та 1,5 тис. км. доріг державного значення. За утримання доріг державного значення відповідає служба автомобільних доріг в області.