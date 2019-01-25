Через негоду автошляхи Тернопільщини посилено патрулюють

25/01/2019 Розмір тексту:

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на Тернопільщині очікується сильний сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, зниження температури повітря.

Працівники поліції закликають як водіїв, так і пішоходів бути особливо уважними та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Правоохоронці посилили патрулювання на автошляхах Тернопільщини – введено додатково 9 нарядів. За можливості поліцейські радять не користуватися своїми автомобілями, перечекати негоду вдома. Якщо такої змоги немає, то їдьте повільно й максимально обережно, дотримуйтеся дистанції, не вдавайтесь до різких маневрів. Стежте за технічним станом автомобіля: перевірте справність освітлювальних приладів, гальмівної системи та наявність зимового омивача скла. Візьміть із собою в дорогу інвентар, який допоможе дістати автомобіль із замету, приміром, лопату.

Слід бути уважними і пішоходам. Рухайтеся по тротуарам з обережністю, переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте на проїзну частину прямо перед транспортним засобом – водій просто не встигне загальмувати.

На дорогах області створені спеціальні місця, де великогабаритний транспортний засіб може перечекати негоду, аби не паралізувати рух на дорогах. Окрім того облаштовано майданчики, аби під час ускладнених погодних умов водії мали можливість залишити свій транспортний засіб в безпечному місці.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі, повідомляйте на спецлінію 102.