Через негоду аграрії Тернопільщини можуть втратити урожай

Тернопільщина ввійшла в трійку областей України за показниками урожайності.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. Втім, через складні погодні умови аграрії не можуть завершити збір пізніх зернових культур і цукрових буряків.

Наразі підприємці на Тернопільщині завершують збір пізніх зернових культур. Якщо погода дозволить, отримають не менший врожай, ніж минулоріч.

«Цього року урожайність складає 46,5 ц/га. Валовий збір – 1, 6 млн. тонн. Станом на 6 жовтня сільгоспвиробники продовжують збирання основних культур. Намолочено 1643, 7 тис. тонн з площі 350, 4 тис. га. Враховуючи те, що завершується жнивна кампанія пізніми культурами (гречка, кукурудза), ми прогнозуємо, що область вийде на показник минулого року – 2, 7 млн тонн. Тернопільщина буде з хлібом. Завдяки злагодженій роботі працівників маємо непогані результати цьогорічних жнив», – зазначив Володимир Стахів.

Найбільше втрат через погоду зазнали аграрії Заліщицького, Монастириського і Бучацького району. Через підтоплення підприємці залишилися без врожаю.