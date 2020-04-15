Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук прокоментував виділення додаткового фінансування у розмірі 10-ти мільйонів гривень на апарат ТОДА.

Депутати Тернопільської обласної ради вчора, 13 квітня, провели виїзне засідання на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського у селі Лошнів, що на Теребовлянщині.

Голова облради Віктор Овчарук зазначив, що, попри складні умови, депутати плідно попрацювали та прийняли низку важливих для області рішень.

– Я дякую депутатському корпусу обласної ради за роботу в таких умовах й розуміння. Звичайно, що ми як найвища представницька гілка влада, яка сьогодні приймає рішення, повинні виконувати постанови Кабінету Міністрів і карантинні заходи, запропоновані державою. Було незручно, але ми поставили перед собою декілька завдань: проголосувати питання, які стосуються роботи області, «господарки», а також розподілу бюджету для потреб медиків. Вдалося прийняти низку програм, одна з них – програма підтримки органів виконавчої влади. Вона викликала чимало дискусій, зокрема й на засіданні бюджетної комісії. Питання полягало в тому, що ми не можемо сьогодні підтримати органи виконавчої влади з місцевого бюджету, бо їх мала б фінансувати держава. Попри це, ми пішли на розуміння, бо сьогодні голова облдержадміністрації не винен, що його попередники через своє недолуге створення бюджету залишили працівників облдержадміністрації та районних рад без зарплат, – пояснив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що на вчорашньому засіданні сесії Тернопільської обласної ради, депутати поставили на голосування проект щодо виділення додаткового фінансування у розмірі 10-ти мільйонів гривень на апарат ТОДА.

З першої спроби депутати не проголосували за даний проект.