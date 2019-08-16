Офіс президента заблокував фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Економічної правди.

“Під час зміни влади спостерігалося чимало випадків, коли особи, причетні до державного управління за попередньої влади, докладали зусиль для створення проектів з неефективним використанням бюджетних коштів, де існують ризики освоєння ресурсів окремими особами чи інші корупційні ризики”, — заявили в ОП.

В прес-службі Офісу президента заявляють, що “представники старої влади, закінчуючи свою каденцію і розуміючи, що домовленостей щодо корупційних схем із новою владою досягти не можна, намагаються створити всі умови для освоєння бюджетного фінансування”.

“Мета президента, як гаранта конституційних прав громадян, – запобігти реалізації цього негативного сценарію”, – пояснили мотивацію щодо зазначеного рішення.

Тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти, кажуть в ОП.

До цих проектів відносяться дитячі садочки, школи, лікарні, соціальні установи, клуби, дороги, мости та ін.

“З метою забезпечення добробуту українців проекти, на які виділено фінансування вказаними вище розпорядженнями, будуть переглянуті новим складом Кабінету міністрів. За умови виявлення порушень чи корупційних ризиків проекти будуть відкориговані, а підозрювані притягнуті до відповідальності. Заплановані інфраструктурні проекти будуть реалізовані у найшвидші терміни”, – йдеться у відповіді Офісу Зеленського на запит ЕП.

За даними Офісу Президента, Кабінет міністрів вивчає питання.