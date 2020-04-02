У період поширення коронавірусу українським захисникам урізали забезпечення, – повідомила волонтерка Христина Феціца.

Гуманітарна допомога від благодійників теж скоротилася, оскільки волонтерські поїздки порідшали через обмежувальні заходи.

«Не досить коронавірус з‘їдає людей, то ще й забезпечення врізали нашим захисникам! Радує лише те, що ми знову об‘єднуємося та гуртуємося навколо допомоги!», – зазначає Христина Феціца. Відтак в області розпочали збирати допомогу для українських воїнів. «Хтось забезпечує лікарні усім необхідним, хтось купує антисептики, маски та ліки бійцям, хтось відправляє продукти на війну! Лише разом ми зможемо подолати будь-якого ворога!!! Щиро дякую усім, хто долучився до відправлень! Ще частину передамо завтра! Допомогти ви можете, перерахувавши бодай кілька гривень на волонтерську картку: 4731 2191 0779 7171».

Чимало смаколиків для бійців зібрали у Тернопільській обласній організації спілки ветеранів Афганістану. Ветерани передали у зону бойових дій яблука, печиво, каву та домашні вареники.

Софія Романська