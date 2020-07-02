Танці у Тернополі відтепер заборонені. Виняток можливий лише за умов їхнього проведення на свіжому повітрі та дотримання півтораметрової дистанції між танцівниками.

Нагадаємо, вихідними поліцейські склали адміністративний протокол на нічний клуб «Pulse». Відвідувачі закладу танцювали, не дотримуючись санітарно-епідеміологічних правил.

«Під час адаптивного карантину святкування днів народжень можливі лише по чотири людини, але без танців. Не буде дотримана дистанція, то буде така сама ситуація як у Баворові, коли інфекцію було рознесено на більше, ніж півсотні людей», – наголосив під час засідання міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Минулого тижня поліціянти склали десять адміністративних протоколів у Тернополі за порушення карантинних обмежень. До відповідальності притягнули власників закладів громадського харчування, торгових і розважальних центрів.

За прогнозами епідеміологів, коронавірус поширюватиметься на Тернопільщині тривалий період часу. Відтак жителям краю радять адаптуватися до життя з дотриманням санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська