Через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 у Тернополі відтермінували популярні легкоатлетичні змагання.

Зокрема, з березня на квітень перенесли змагання з велосипедного спорту крос-кантрі, а міський міні-фестиваль “Мама, тато, я — спортивна сім’я” запланували на травень.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, наразі масові змагання не можуть відбутися через ускладнення епідемічної ситуації, а також несприятливі погодні умови.

“У зв’язку з несприятливими погодними умовами траса для проведення велосипедних змагань являється небезпечною. Тому змагання переносяться на більш сприятливі погодні умови, а саме на 11 квітня. Для учасників, які попередньо зареєструвалися, якщо не вийде взяти участь, необхідно повідомити завчасно. Щодо міні-фестивалю “Мама, тато, я — спортивна сім’я”, то він запланований на 15 травня. Тоді відзначають Міжнародний день сім’ї, наразі можна реєструватися для участі”.

Додамо, COVID-19 негативно позначився на спортивному житті регіону. Через пандемію скасували десятки змагань, а спортсмени змушені тренуватися онлайн.