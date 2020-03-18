Зупинити міжобласне транспортне сполучення вирішили учора депутати Тернопільської обласної ради.

Відтак на автовокзалах не продаватимуть квитки до інших міст. Відмінили також усі міжнародні пасажирські рейси.

18 березня з 12.00 в Україні будуть зупинені усі залізничні та автобусні перевезення, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Повинні зупинитися міжміські та міжобласні сполучення.

«Що стосується Укрзалізниці, то вона поверне повну вартість наперед куплених квитків. Пасажирське сполучення зупиняється 18 березня о 12.00. Повернути вартість квитків можна протягом місяця до відправлення потяга. Перепрошуємо за незручності, але ми змушені це зробити, щоб протидіяти поширенню вірусу».

Втім, у касах Тернопільського автовокзалу повідомили, що міжміський транспорт 18 березня курсуватиме за графіком. Однак обмежуватимуть кількість пасажирів до десяти в одному автобусі, також люди повинні використовувати маски. Обмеження на користування власним транспортом наразі не застосовуватимуть.

Софія Романська