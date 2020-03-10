З метою запобігання захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19, у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка вирішили призупинити направлення студентів за кордон та прийом іноземних делегацій.

«Призупиняється: проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території ТНПУ; направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників; видача запрошень та прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян», – повідомили у прес-службі вишу.

Освітній процес обмежується навчальною діяльністю, передбаченою розкладами академічних занять, інформують Тернополяни.

Такі обмеження запроваджено з 6 березня на невизначений час.

Адміністрація ТНПУ просить з розумінням поставитись до цих заходів.