Іноземці відтепер не зможуть вільно приїжджати на Тернопільщину. У них вимагатимуть медичного підтвердження стану здоров’я. Експерти припускають, що ускладниться імпорт і експорт товарів.

В Україні вирішили призупинити вільний доступ іноземців на ринок праці. Через загрозу поширення коронавірусу, може постраждати чимало роботодавців, – зазначає керівниця служби праці Ольга Макогон. Ускладнюється навіть звичайна поставка товарів через обмеження іншими країнами.

«Найбільший ризик становить відсутність уточнених правил в’їзду іноземців до України на період подолання коронавірусу. Чи достатньо лише вибіркового медичного огляду у пунктах пропуску через кордон? Державна служба зайнятості має повноваження видавати дозволи на застосування праці іноземців. Фактично, наш профільний закон взагалі не містить інструментів зміни підходів до видачі дозволів на роботу у випадку настання ризиків і загроз для національної безпеки, зокрема у сфері охорони здоров’я».

Додамо, в’їзд для іноземців повністю або частково призупинили Ізраїль, Італія, Казахстан, Туркменістан, Молдова. Встановлюються обмеження США і Великобританією. Кожна країна самостійно визначає правовий режим перебування іноземців на своїй території через короновірус.

Софія Романська