Через коронавірус і холод у класах: у деяких громадах Тернопільщини школярі пішли на канікули

8 громад Тернопільщини вирішили припинити навчання в школах з понеділка. У них будуть канікули.

Про це Суспільному повідомили очільники цих громад.

Школи в Бережанській та Збаразькій об’єднаних територіальних громадах на канікулах через проблеми з опаленням, у Великодедеркальській, Скала-Подільській і Коропецькій – через захворюваність на коронавірус.

Освітні заклади у Шумській, Козівській та Великобірківській громадах теж призупинять навчання. Їх керівники кажуть, дослухалася до рекомендацій Міносвіти запровадити канікули з 18 жовтня через погіршення епідситуації.

Ще не прийняли рішення: Борщівська, Вишнівецька, Заводська, Іванівська, Колиндянська, Мельнице-Подільська, Микулинецька, Товстенська та Озернянська громадах. У Бучацькій та Кременецькій керівники закладів освіти прийматимуть рішення у понеділок, чи продовжувати навчання.

З понеділка школи працюватимуть у 20 громадах. Про це повідомили керівники цих громад. З очільниками решти 17 ОТГ зв’язатися не вдалося. Нагадаємо, всього на Тернопільщині 55 громад.