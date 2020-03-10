Враховуючи високий рівень захворюваності у світі на коронавірусну інфекцію COVID-19, дату прощі Реліквії Тернового Вінка Ісуса Христа на Тернопільщину змінено.

Про це повідомляє Тернопільсько – Зборівська архиєпархія УГКЦ на своєму офіційному сайті.

За словами архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василія Семенюка, для Молитовного вшанування Реліквії Тернового Вінка Господа Нашого Ісуса Христа очікується велика кількість паломників, тому, щоб не наражати вірян на небезпеку, прийнято рішення спільно з Абатством у Солемі (Франція) змінити дату прощі.

Про точні дати буде повідомлено додатково.