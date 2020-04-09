Весняний призов-2020 розпочнеться у травні, – повідомили в обласному військовому комісаріаті. Відправлятимуть до армії юнаків упродовж трьох місяців.

Зміна строків весняного призову пов’язана з карантином, – пояснюють в обласному військкоматі. Наразі триває підготовка до його проведення.

“Відповідно до указу президента України, передбачається зміна строків проведення чергового призову на строкову військову службу в 2020 році. Відтак цього року проведення весняного призову на строкову військову службу до Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань проводитиметься на один місяць пізніше: не в квітні — червні, а протягом травня — липня”.

Призов охоплює юнаків від 18 до 27 років. Обов’язковій відправці на службу підлягають чоловіки від двадцятирічного віку. Однак в результаті законодавчих нововведень, цього року зможуть служити за бажанням хлопці з вісімнадцяти років.

Софія Романська