Традиційні суботні забіги навколо Тернопільського ставу в період карантину не відбуваються. Втім, деякі легкоатлети не зупинить тренувань і влаштовують сольні пробіжки лісовою чи парковою безлюдною місцевістю.

Тернополянин Роман Лещук регулярно тренується десять років поспіль. Чоловік переконаний: біг допомагає йому почуватися здоровішим.

“Мій організм вже настільки звик до регулярних тренувань, що коли їх немає, наче чогось не вистачає. Тричі на тиждень практикую пробіжки і ще двічі силові тренування вдома на тренажері. Особливе задоволення приносить біг. Сподіваюся, що карантин не посилять, і я далі зможу тренуватися сольно на вулиці”.

Додамо, учасники Тернопільського бігового клубу “Рандей” влаштували флешмоб, який передбачає виконання фізичних вправ дома, а також викладання відповідних відеозвітів у соцмережах.

Софія Романська