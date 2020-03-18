Тернопільські волонтери змушені через карантин відтермінувати поїздку на східну України.

Втім, жителі області продовжують збирати продукти та готувати смаколики, які довго зберігаються. Їжу доставлять українським захисникам після завершення обмежувальних заходів.

«Попри карантин наші захисники чекають на домашні смаколики. Проте ми були змушені тимчасово відмінити поїздку. Але жителі разом з козаками м. Городка Хмельницької області, а саме Старої Греблі, працівники поліклініки, не забувають про наших патріотів та продовжують збирати волонтерську допомогу, яку ми обов’язково завеземо на передові позиції зони ООС. Власники вантажних автомобілів зібрали пальне. Щиро дякуємо усім, хто долучився та долучається до допомоги нашим військовим», – розповідає координатор волонтерської групи Володимир Мосейко.

Додамо, у Чернівецькій і Житомирській області планують ввести надзвичайний стан. Відтак до цих регіонів заборонять в’їзд. При збільшенні кількості випадків захворювання надзвичайний стан можуть запровадити по всій Україні. Це питання вирішуватимуть завтра на засіданні РНБО.

Софія Романська