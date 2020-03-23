Карантин не дозволяє безхатькам перебувати на вокзалах, а також ускладнює пошук їжі. Оскільки заклади громадського харчування припинили роботу.

Не працюватиме під час карантинного періоду і їдальня у благодійному фонді «Карітас». Відтак безхатькам залишається сподіватися лише на допомогу небайдужих містян.

Тернополянка Інна Макар мешкає неподалік залізничного вокзалу у Тернополі. Жінка каже: «Раніше бездомні гуртувалися там, але зараз вони перемістилися на територію житлових будинків. Коли живеш все життя біля вокзалу, то бездомних людей в обличчя знаєш. Раніше вони перебували біля вокзалу, просили грошей, отримували залишки їжі з ресторанів, барів. Нині нічого не працює. Інколи мешканці будинків спеціально залишають їжу для них, бо розуміють, що зараз їм ніде роздобути їжу. Шкода, бо живі люди».

Як повідомили у департаменті соціального захисту населення області, бездомні люди можуть отримати тимчасові притулки. Втім, зазвичай, вони відмовляються від пропозицій, оскільки надають перевагу звичному способу життя.

Софія Романська