Карантин позначився на ситуації із безробіттям на Тернопільщині. До обласного центру зайнятості щодня звертається більше сотні осіб у пошуках праці. Відтак статус безробітного у регіоні отримало понад десять тисяч жителів.

Про це повідомила заступниця директора цієї установи Олександра Островська.

Жителька Кременецького району Ольга Бобрик під час карантину втратила роботу. Відтак жінка вирішила звернутися до центру зайнятості, щоб отримувати хоч якісь кошти.

“Всі питання по реєстрації в центрі зайнятості вирішила в онлайн і телефонному режимі. На жаль, через карантин мій роботодавець скоротив багато посад, в тому числі і мою. Фінансова ситуація в компанії дуже складана, тому вирішила стати на облік в центрі зайнятості. Сподіваюся, що на літо підшукають мені якусь роботу у сфері послуг”.

Однак з вакансіями на Тернопільщині наразі складно, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Більшість роботодавців краю зупинили діяльність. “Деякі роботодавці закрили вакансії, а деякі залишили їх відкритими, продовжують пошуки але на той час, коли вже завершиться карантин. Зараз звернень громадян щодо пошуку роботи значно побільшало. Багато людей повернулися із-за кордону, вони теж шукають роботу. Сподіваємося, що після завершення карантину роботодавці відновлять свою діяльність, і люди зможуть працевлаштуватися”, – каже Олександра Островська.

Додамо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що у травні українці підуть на роботу. Також в уряді шукають можливості для створення нових робочих місць.

Софія Романська