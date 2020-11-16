Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині через тумани. Вони значно погіршуватимуть видимість нічної та ранкової пори. Це може створювати небезпечні ситуації на автошляхах.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, тиждень на Тернопільщині розпочнеться з нестабільної похмурої та вологої погоди. Надалі похолодання посилюватиметься, ускладнять ситуацію опади, які пройдуть у вигляді дощу з мокрим снігом.

“Вночі та вранці 16 листопада спостерігатиметься туман, 200 — 500 метрів, це І рівень небезпечності, жовтий. Щодо температурних показників, то вони денної пори коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла, вночі опускатимуться майже до нуля. Відчуття холоду посилюватиметься через підвищений рівень вологості. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Протягом доби обійдеться переважно без опадів”.

За попередніми прогнозами синоптиків, опади на Тернопільщині почастішають наприкінці тижня. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до зниження. Зима все частіше нагадуватиме про свій швидкий прихід.