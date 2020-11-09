Тумани на Тернопільщині суттєво ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, видимість буде можливою лише на відстані 200 – 500 метрів. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Цього тижня синоптики передбачають похмуру погоду, однак майже по всій території регіону обійдеться без опадів. Щодо температурних показників, то вони поступово знижуватимуться, – каже синоптик Наталка Діденко. Відчуття холоду посилюватиметься. «9-го листопада, протягом дня температура повітря становитиме +7 +12 градусів. Надалі, по тижню, похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні “мінуси”. Найближчий тиждень дозволить і гуляти, і працювати, і поки що не закутуватися у кілька шарів одежі – помірна врівноважена пізня осінь».

Отже, початок тижня на Тернопільщині буде порівняно теплим. А від середи передбачають морозні ночі та зниження денних температурних показників.