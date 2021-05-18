30-річний чоловік здійснив підпал мотоцикла свого односельця. Вогонь пошкодив сидіння та бензобак транспортного засобу.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі звернувся 18-річний житель села Ладичин Микулинецької громади і заявив про те, що односелець вчинив підпал його мотоцикла.

На місці події правоохоронці з’ясували, що конфлікт між односельцями виник на ґрунті неприязних відносин. 30-річний чоловік неодноразово робив зауваження молодикові через гучну їзду сільською вулицею. Того дня вони сварилися посеред вулиці. Старший штовхнув юнака, котрий сидів за кермом. Хлопець встиг зіскочити з мотоцикла, а транспортний засіб впав на землю і з бака вилилося пальне. Довго не роздумуючи, зловмисник вийняв з кишені запальничку і кинув її на розлитий бензин.

На щастя, пожежу вдалося швидко погасити. Вогонь пошкодив сидіння та бензобак. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.