21 січня у класичній гімназії, школі №17 та школі №11 закрили три класи на карантин у зв’язку з підвищеною захворюваністю на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє Голос із посиланням на інформацію Тернопільської міської ради.

Від початку року в області перехворіли майже 5% населення. Епідемію наразі не оголосили. Хоча, за останніми даними, показник захворюваності вже перевищує середній багаторічний.

– За рішенням керівників шкіл закрили три класи на карантин – один – у Класичній гімназії та один – в 11-ій школі, – повідомляють у прес-службі Тернопільської міської ради.