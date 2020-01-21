На Чортківщині тимчасово призупиняють навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах району та міста.

Як повідомляє “UA: Тернопіль“, таке рішення сьогодні прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чортківської райдержадміністрації та міськради.

Про це повідомив заступник голови Чортківської райдержадміністрації Іван Заболотний.

Це зробили через те, що в районі зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Марії Павельєвої, у Чортківському районі за тиждень – 885 випадків захворювання на грип та ГРВІ на 100 тисяч населення.

Карантин триватиме до 27 січня.