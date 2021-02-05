Впустиш до хати невідомих – чекай біди. У цьому переконалася ще одна старенька мешканка обласного центру. Невідома зловмисниця обманом проникла до помешкання потерпілої та викрала чималі гроші.

Невідома жінка постукала у двері квартири 73-річної тернополянки 4 лютого. Вона представилась соцпрацівницею та, увійшовши в довіру, запропонувала пенсіонерці обміняти заощадження на купюри нового зразка. Аферистка запевнила жертву, що старі гроші вже невдовзі вийдуть з обігу. Господиня повірила непроханій гості та обміняла на сувенірні 10 тисяч гривень та 700 доларів.

Вже після того, як гостя пішла, старенька добре роздивилася «нові» гроші і зрозуміла, що її ошукали. Потерпіла зателефонувала сину, а він, у свою чергу, звернувся в поліцію. Крадійку розшукують.