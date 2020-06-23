Друга хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися раніше, ніж прогнозували епідеміологи.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У разі значної кількості інфікованих COVID-19, старт навчального року доведеться відтермінувати.

У будь-якому випадку навчальний процес доведеться адаптувати до нової реальності із COVID-19, – вважає начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Зокрема, школярам доведеться дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

«Як розпочнеться навчальний рік, побачимо згодом. Але зрозуміло, що це буде повністю масковий режим. У кожному класі повинні бути гігієнічні засоби. Ними обов’язково повинні користуватися учні, за цим будуть стежити вчителі. Найбільше проблема буде, де є великі класи, складно буде розмістити їх у навчальному кабінеті так, щоб хоча б була елементарна відстань між ними. Але я думаю, що ми над цим будемо працювати, будемо розглядати різні варіанти, щоб убезпечити усіх дітей під час навчального процесу”.

ЗНО-2020 відбудеться у раніше визначені терміни: 25 червня — 17 липня. Про це сьогодні заявила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Тестування проведуть з дотриманням маскового режиму. На Тернопільщині діятиме 43 пункти тестування. Попередньо для участі зареєструвалося понад десять тисяч абітурієнтів.

Софія Романська

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