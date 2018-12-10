Через два тижні на Тернопільщині пройдуть вибори

10/12/2018 Розмір тексту:

59 об’єднаних територіальних громад діятиме на Тернопільщині, відповідно до перспективного плану, який затвердив Уряд. У п’яти громадах через два тижні обиратимуть голів і депутатів.

23-го грудня вибори відбудуться у двох міських ОТГ: Копичинецькій та Монастириській, а також у сільських громадах: Настасівській, Білецькій Тернопільського району та Купчинецькій Козівського району.

«Кабмін затвердив перспективний план, відповідно до нього в Тернопільській області затверджено 59 громад, хоча обласна рада схвалила утворення 61 громади. З нашого переліку перспективного плану було вилучено Настасівську громаду та Бордяківську. Настасівська громада вже включена у міжбюджетні відносини на 2019-ий рік, а от Бордяківська, можливо, буде приєднана до іншої громади. А загалом Уряд пропонує і далі практикувати розширення громад», – повідомив начальник містобудування та архітектури Тернопільської ОДА Володимир Харченко.

У населених пунктах, які приєднуються до існуючих громад, обиратимуть депутатів. До прикладу, до Байковецької громади приєдналися три села: Гаї Шевченківські, Соборне та Чернелів-Руський, відтак там обиратимуть 8 депутатів.

«Процедура приєднання громад до існуючих ОТГ буде практикуватися і далі. Оскільки перспектива за сильними спроможними громадами. Відтак у Тернопільській області більшість громад може розширюватися», – зазначив голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

Нагадаємо, ряд довколишніх сіл приєдналося до Тернопільської ОТГ, проте виборів там наразі відбуватися не буде. Вони заплановані на 2020-ий рік.

Софія Романська