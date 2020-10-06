Цукрові буряки копають аграрії на Тернопільщині. Дощі ускладнюють збір врожаю. Відтак цукрові заводи очікують на сировину і не працюють на повну потужність.

«Триває збір цукрового буряка. На жаль, через погодні умови цукрові заводи працюють практично «з коліс». Дещо заповільнена робота цукрових заводів. Інколи не можемо копати, довозити. На жаль, погода позначилася. Але я думаю, що будемо з цукром. Тому суттєвих проблем не буде», – каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів.

Додамо, на Тернопільщині наразі зібрано 18, 3% урожаю цукрових буряків. За прогнозами синоптиків, надалі у краї можливі затяжні дощі. Відтак це викликає занепокоєння в аграріїв. Оскільки часті опади унеможливлюють збір врожаю.

Софія Романська