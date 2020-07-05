Грози, град і шквали ймовірні на Тернопільщині. У державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про небезпечні погодні явища. Температурні показники під час опадів знижуватимуться.

Упродовж доби на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна погода, а з наступного тижня спека повернеться, – повідомляє Укргідрометеоцентр. Відтак першій половині липня передбачають мінливу погоду з високою ймовірністю опадів.

“Початок тижня буде спекотним. Все ж у західному регіоні залишається високою ймовірність дощів, гроз, можливі шквали 15 — 20 метрів за секунду і град. Упродовж доби температурні показники підвищаться, і місцями сягатимуть 25 — 26 градусів тепла, під час опадів знижуватимуться до 22 градусів тепла. Через опади підвищуватиметься рівень води у річках, що далі становить небезпеку для жителів південних населених пунктів”.

За попередніми прогнозами синоптиків, на початку наступного тижня повернуться високі температурні показники, з 10 липня разом із черговою хвилею опадів прийде похолодання.

Софія Романська