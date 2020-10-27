Через складні погодні умови аграрії на Тернопільщині втратили частину врожаю цукрових буряків. Стихія знищила частину посівів навесні, а восени часті дощі не дозволили вчасно зібрати врожай. Як наслідок цукор почав дорожчати.

«Біле золото» відтепер у дефіциті, – переконані власники торгових мереж краю. Як наслідок – зростання ціни. «Поки ми маємо свіжо вироблений цукор, то ціна стрімко не підвищилася. Але тенденції простежуються. Дуже за різними цінами продаємо цукор, залежно від виробника. Від 20 гривень до 35 зараз вартує кілограм», – каже підприємиця Ольга Галайко.

Дорожчання цукру тягне за собою підвищення цін різноманітні солодощі. Кондитерські вироби на центральному ринку Тернополя уже зросли в ціні на 10%, – повідомили в обласному управлінні статистики. За прогнозами експертів, ближче до Новорічних свят тенденції посиляться. Впливає на ціни і нестабільна національна валюта.