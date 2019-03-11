Через буревій на Тернопільщині повалені дерева і знеструмлені села. ВІДЕО

Через штормовий вітер на Тернопільщині знеструмлені села та повалені дерева

Через штормовий вітер на Тернопільщині знеструмлені села та повалені дереваУ Тернополі вулиця Молодіжна теж без електрики. Про штормовий вітер напередодні попереджали синоптики. Зокрема, Наталка Діденко у соцмережах: в Україні скрізь очікується сильний вітер. Пориви до 15-22 м/с, а в західних областях й більше. Будьте обережними! Хоч і неділя, не полінуйтеся, вийдіть переставте свою машину у безпечне місце.Якщо вона – під старим деревом, рекламним щитом чи чимось таким. Балкон та вікна не відкривайте. З подвір‘я приберіть все, що може літати. І самі будьте дуже уважними та акуратними під дахами будинків, великими деревами та білбордами.Сильний вітер втримається ще 11 березня.

Опубліковано Т1 Новини Неділя, 10 березня 2019 р.