Дорожньо-транспортна пригода сталася біля технічного університету. На перехресті зіткнулися дві іномарки. Як наслідок, виникли довжеленні затори.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, вчора близько полудня поблизу технічного університету трапилась аварія за участі водіїв “Ауді” та “Фольксваген”. Подробиці ДТП встановлюють патрульні поліцейські. Та поки автівку забирав евакуатор на мості утворились кілометрові корки. Патрульні звертаються до водіїв та пішоходів, з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.

В центрі Тернополя – ДТП за участю іномарок, утворився корок

В центрі Тернополя – ДТП за участю іномарок, утворився корокЗатори у центрі міста через дорожньо-транспортну пригоду. Сьогодні близько полудня поблизу технічного університету трапилась аварія за участі водіїв АУДІ та ФОЛЬЦВАГЕН. Подробиці ДТП встановлюють патрульні поліцейські. Та поки автівку забирав евакуатор на мості утворились кілометрові корки. Патрульні звертаються до водіїв та пішоходів, з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 21 березня 2019 р.