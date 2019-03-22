Дорожньо-транспортна пригода сталася біля технічного університету. На перехресті зіткнулися дві іномарки. Як наслідок, виникли довжеленні затори.
Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, вчора близько полудня поблизу технічного університету трапилась аварія за участі водіїв “Ауді” та “Фольксваген”. Подробиці ДТП встановлюють патрульні поліцейські. Та поки автівку забирав евакуатор на мості утворились кілометрові корки. Патрульні звертаються до водіїв та пішоходів, з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.