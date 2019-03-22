В центрі Тернополя – ДТП за участю іномарок, утворився корокЗатори у центрі міста через дорожньо-транспортну пригоду. Сьогодні близько полудня поблизу технічного університету трапилась аварія за участі водіїв АУДІ та ФОЛЬЦВАГЕН. Подробиці ДТП встановлюють патрульні поліцейські. Та поки автівку забирав евакуатор на мості утворились кілометрові корки. Патрульні звертаються до водіїв та пішоходів, з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.