53-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у інше авто.

За даними патрульних, водій, який став винуватцем аварії був напідпитку, повідомляє Тернопіль 1. Пройти тест чоловік погодився на місці події. Результат – понад два проміле алкоголю в крові, що у 10 разів перевищує допустиму норму.

На водія складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані. Як наслідок, в автопригоді постраждало четверо осіб, яких шпиталізували до лікувального закладу для надання кваліфікованої медичної допомоги.