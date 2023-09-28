Через аварію на Збаразькому кільці у Тернополі – кілометрові затори. ВІДЕО

Кілометрові затори виникли у Тернополя сьогодні через ДТП на Збаразькому кільці.

Як повідомляє “Файне місто“, там зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль. “Стоять” вулиці Протасевича, 15 Квітня, проспект Бандери. На місці працює поліція.

Для розвантаження руху поліція вводить такі зміни:

– зі сторони вул. Підволочиське шосе дозволено рух з двох смуг в напрямку просп. Бандери та вул. Протасевича;

– зі сторони вул. 15-го Квітня дозволено рух з двох смуг в напрямку вул. Протасевича.

Перевага в русі на кільці надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу, нагадують у патрульній поліції.