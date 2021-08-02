Через аварію на трубопроводі частина Тернополя залишилася без гарячого водопостачання

Рух вулицею Степана Качали буде обмежено у зв’язку з ліквідацією пориву трубопроводів теплоносія поблизу будинку на Степана Качали, 1.

Про це повідомляють у міській раді.

“Просимо звернути увагу на дану інформацію водіїв, для яких схемою об’їзду ділянки, де тривають ремонтні роботи, передбачений проїзд через вулицю Івана Франка, вулицю Чорновола та бульвар Шевченка.

Також інформуємо, що у зв’язку з виконанням даних робіт призупинене постачання гарячої води до будинків, які обслуговує котельня на вулиці Франка, 16″, – ідеться у повідомленні.

Гаряча вода не подаватиметься за адресами:

За Рудкою 1,14

Кpушельницької 1,1а

Котляpевського 1

Білецька 16

Бpоваpна 21

Нечая 4

Кульчицької 7

Руська 33,37

Замкова, 8.

Ремонтні роботи планується завершити 3 серпня до 16 години. До цього ж часу триватиме також і перекриття вулиці для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Про усі зміни буде проінформовано додатково.