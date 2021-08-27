25 серпня дві бригади швидкої виїжджали у село Бедриківці Заліщицького району, на місце ДТП.
Унаслідок зіткнення авто «Ланос» та «Фольксваген» постраждало аж пятеро пацієнтів.
59-річну потерпілу – із закритою черепно-мозковою травмою, 9-річного хлопчика – із закритою травмою правого гомілково-ступневого суглоба, 24-річного потерпілого – із закритою черепно-мозковою травмою, 69-річного пацієнта – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритою травмою грудної клітки, переломом ребер та 62-річну жінку – із серйозними політравмами, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Заліщицьку райлікарню.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
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