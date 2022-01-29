Чемпіонат Європи з боксу стартував у Тернополі

Чемпіонат Європи з боксу розпочався у Тернополі. До Файного міста з’їхалися сотні спортсменів з різних регіонів і країн. Силами міряються юнаки та дівчата до 22 років.

Загалом на змагання зібралося понад 200 боксерів з усієї України. Тернопільщину представляє четверо спортсменів: Каріна Вовк, Олеся Крисюк, Володимир Куліковський та Ярослав Шнуровський.

Як зазначив віцепрезидент Тернопільської обласної організації Федерації боксу України Назар Лобода, поєдинки відбуваються у двох рингах, розташованих у торгово-розважальному центрі.

“У двобоях вже зустрілися 32 пари – 64 боксери. Згідно з розкладом чемпіонату, спочатку пройшла урочиста церемонія відкриття, далі розпочалися бої попередньої стадії. Фінали Чемпіонату України заплановані на неділю, 30 січня. За всіма поєдинками можна спостерігати в онлайн-режимі. Прямі відеотрансляції доступні на офіційному каналі Федерації боксу України в YouTube та на офіційній сторінці у мережі Facebook”.

Це перша велика подія для українського боксу у 2022 році. Змагання відбіркові для формування збірної України.