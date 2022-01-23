Чемпіонат України з боксу організовують у Тернополі для дівчат і хлопців до 22 років.

Національна першість стане відбірковим етапом у формуванні збірної України, яка представлятиме державу на міжнародних змаганнях у Хорватії.

Запланований турнір — перша велика подія для українського боксу у 2022 році. Оскільки він буде відбірковим у формуванні збірної України до 22 років. До Тернополя з’їдуться найкращі та найперспективніші українські молоді боксери. Як зазначив координатор змагань Олександр Лис, боксерські баталії пройдуть на двох рингах у торгово-розважальному центрі.

“Згідно з розкладом чемпіонату, 23 січня відбудеться приїзд команд, очікується участь спортсменів з усіх регіонів України та процедура жеребкування. Наступного дня, 24 січня, пройде урочиста церемонія відкриття та розпочнуться бої попередньої стадії. Фінали Чемпіонату України відбудуться у неділю, 30 січня”.

Організатори наголошують: за всіма поєдинками можна буде спостерігати в онлайн-режимі. Прямі відеотрансляції будуть доступними на офіційному каналі Федерації боксу України в YouTube та на офіційній сторінці у мережі Facebook.