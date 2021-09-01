Чемпіонат світу з водно-моторного спорту у Тернополі за підтримки компанії Креатор-Буд. Як це було. ВІДЕО

Вдесяте на акваторії Тернопільського ставу відбулись етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» у класах F-500 WC, F-250 WC «Massimo Rossi Memorial» та F-125 WC.

У змаганнях взяли участь 44 команди з 15 країн світу – і це рекордна кількість спортсменів за час проведення чемпіонату. Кращі учасники з Австрії, Словаччини, Естонії, Болгарії, Латвії, Італії, Угорщини, Польщі, України приїхали на змагання, які відбувались в рамках святкування Дня міста.

Віктор Шемчкук, Президент федерації з водно-моторного спорту України:

– В цьому році ми вдесяте проводимо чемпіонат світу . Ми вперше проводили в Тернополі кубок Європи на приз, який представляє мер міста Сергій Надал і цей приз сьогодні розіграно. Етап чемпіонату світу в Тернополі вдався, він пройшов безпечно. Інфраструктура, рівень безпеки , рівень суддівства був надзвичайно високий.

Сергій Надал, міський голова Тернополя:

– Дуже приємно, що 15 країн учасниць взяли участь у чемпіонаті і дуже приємно, що команди радо приїжджають сюди, тому що тут радо зустрічають. Їм подобається не лише наш став, наша інфраструктура , а й те як їх приймають тернополяни. Тому я хочу подякувати усім тернополянам за гарний прийом , ну і звичайно, дякую нашим постійним партнерам – компанії Креатор-Буд, салону Моне, та іншим, хто долучається до проведення цього чемпіонату.

За результатами чемпіонату світу, у класі «F-500» перше місце здобув Маріан Юнґ із Словаччини, друге посів Мілен Марінов (Болгарія), третє місце виборов — Ерко Аабрамс (Естонія).

У класі F-250 вперше змагався українець Дмитро Герасименко із Дніпропетровська. За загальними результатами у даному класі він став четвертим.

У рамках Чемпіонату світу вперше відбулися перегони на Кубок Європи з водно-моторного спорту у класах човнів-глісерів RN 2000. І місце посів Яніс Сімановс із Латвії, друге — Дмитро Лебедь із Дніпропетровської області, третє — Олександр Остапов із Хмельницька.

Директор компанії Креатор-Буд привітав тернополян з Днем міста і наголосив, що Чемпіонат світу з водно-моторного спорту компанія підтримуватиме і надалі, адже подібні заходи формують авторитет для міста.

Олег Лахита, директор компанії «Креатор-Буд»:

– Найщиріші вітання усім тернополянам та гостям міста з великим святом – Днем народження нашого рідного Тернополя. 15 років Креатор-Буду. Кожного року беремо участь в організації чемпіонату світу з водно-моторного спорту і це велика честь для нас.