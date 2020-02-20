На 54-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в Антгольці-Антерсельві (Італія), у четвер, 20 лютого, пройде одиночна змішана естафета (сингл-мікст).

Україну в гонці представлятимуть Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний, які отримали 5-й стартовий номер, повідомляє Укрінформ.

Загалом в естафеті, яка розпочнеться о 16.15 за київським часом, візьмуть участь 30 команд.

22 лютого чемпіонат світу продовжать класичні естафети. Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого мас-стартами.