Україна – Колумбія – 1:0

Після матчу 1/8 фіналу проти збірної Панами довелося писати, що в українських вболівальників є підстава для задоволення. Тепер це почуття може вирости в геометричній прогресії: збірна України в напруженому чвертьфінальному двобої подолала ровесників з Колумбії та вийшла в півфінал турніру. Матч, в якому більшість футбольних експертів відводили роль фаворитів латиноамериканцям, наша команда провела, загалом, впевнено і солідно – якщо не згадувати про нервові останні хвилини. Саме тоді колумбійці, забувши, що у них на одного гравця менше, притиснули українців до воріт. І хоча далі отого “притиснули” справа у них не пішла – якихось несподіваних гострих ходів у арсеналі суперників не відшукалося – але пам’ять про погану звичку наших команд пропускати вже в компенсований час додавала неспокою. Як і зовсім свіжий спогад про те, як у матчі 1/8 фіналу Аргентина – Малі африканська команда спромоглася сквитати рахунок на останніх секундах додаткового часу, а потім дотиснути трохи деморалізованих “внуків” Марадони і “молодших братів” Мессі у серії пенальті. Такий варіант для нас був би вельми прикрим, оскільки більшу частину ігрового часу підопічні Олександра Петракова контролювали перебіг поєдинку. І навіть коли колумбійці, оговтавшись від, скажемо прямо, дурнуватого гола у їхні ворота, у співавтори якого до нашого Сікана можна сміливо записувати голкіпера і оборонця команди з країни кави і коки, спробували нав’язати українцям свої уявлення про атакувальний футбол, у них це не надто вийшло. Значною мірою – через переконливі контрходи українців, а також і через те, що технічні, загалом, “латиноси”, чомусь вирішили прикликати на поміч тактику дрібного (і не дуже) фолу, що й прикрасило їхні жовті футболки численними картками такого ж кольору. Українці ж, запропонувавши суперникам чіпку і доволі осмислену гру всередині поля, декілька раз мали нагоди, щоб збільшити рахунок, найбільш реальну з яких втратив на початку другого тайму Цітаішвілі, запустивши м’яч в лічених сантиметрах над поперечиною. Перед грою були побоювання за останній рубіж нашої команди, оскільки основний голкіпер Лунін був викликаний в головну команду на матч з Сербією, який він на 99,9% проведе на лаві запасних. Втім, його дублер, київський динамівець Кучерук у грі з колумбійцями діяв доволі впевнено – принаймні настільки, щоб не згадувати про відсутність Луніна.

“Ми не хочемо їхати додому після завтрашнього матчу”, – так озвучив наміри своєї команди перед грою з колумбійцями Олександр Петраков. Тепер доведеться затриматися у Польщі ще, як мінімум, на тиждень. 11 червня на збірну України чекає півфінальна зустріч з переможцем пари Італія – Малі, а потім, в залежності від її результату, або фінальний поєдинок 15 червня, або ж матч за 3 місце днем раніше.

Ігор Дуда