В українських вболівальників є підстава для задоволення: збірна України вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу.

Щоправда, йдеться не про повторення результату команди О. Блохіна на Кубку світу-2006, а про успіх молодіжної збірної країни під проводом Олександра Петракова на турнірі, що проходить у Польщі. Це, по-перше, приємно само по собі, оскільки сталося вперше, а, по-друге, начебто свідчить про непогані перспективи нашого футболу. Хоча… серед півфіналістів турніру в різні роки були і Катар, і Австралія, і Японія, і Ірак, і Коста-Ріка, і Венесуела. Та й далеко не всі представники далеко більш авторитетних у футбольному світі Аргентини, Бразилії, Португалії, Франції, Англії, які перемагали на Кубку світу U-20, досягли значних висот у ” дорослому” віці.

Матчі в групі, як уже згадувалося, видалися для нашої команди непростими, сповненими претензій з боку тренера до гравців, висловленими, вочевидь “непереводимой игрой слов с использованием идиоматических выражений”. Тому гра 1/8 проти Панами очікувалася з деякою непевністю – тим більше після характеристики, яку дав О. Петраков суперникам: “Дисциплінована, тактично грамотна команда, відчувається рука тренера”. Втім, якщо судити по першому тайму, цю руку футбольне керівництво Панами цілком могло звинуватити в шкідництві – в діях латиноамериканців не було ні дисципліни, ні, тим більше. тактичної грамотності. Це й дало змогу українцям піти на перерву з рахунком 3:0 на свою користь завдяки голу динамівця Попова і двом точним ударам “гірника” Сікана, якому вдало асистував його одноклубник Конопля. Коли ж на початку другого тайму дав тріщину захист нашої збірної й суперники відіграли один мяч, одразу пригадався турнір 1989 р., коли збірна СРСР з Олегом Саленком у складі вела у матчі play-оff проти Нігерії 4:0, однак примудрилася розгубити перевагу й поступилася в серії пенальті. Дані звички, в тому числі й погані, мають властивість передаватися з покоління в покоління… На щастя, цього разу історія не повторилася; українці, не виявляючи самі особливої активності в атаці, змусили суперників тривалі проміжки передавати м’яч поперек поля, “з’їдаючи” ігровий час. А, підстерігши “ляп” панамців в обороні, довели рахунок до 4:1 – відзначився динамівець Булеца.

Тепер у чвертьфіналі на нашу команду чекає двобій зі збірною Колумбії, який відбудеться 7 червня. І який вже точно обіцяє більше проблем, ніж матч з… якою там? Ага, “дисциплінованою і тактично грамотною” Панамою. А в разі успіху в півфіналі на нас цілком може очікувати Аргентина – шестиразовий переможець молодіжного Кубку світу. Ніяк не вирвемося з латиноамериканських хащів…

Ігор Дуда