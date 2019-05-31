Чемпіонат світу серед молодіжних команд (FIFA World Cup U-20), що проходить в Польщі і в якому після досить тривалої відсутності бере участь і збірна України, суто з точки зору результату поки що складається для неї досить вдало: перемоги у матчах групи над США (2:1), Катаром (1:0) і нічия з Нігерією (1:1) забезпечили нашим молодим футболістам перше місце в групі, а з ним – і можливість отримати в 1/8 в суперники когось із тих, хто стане третім у своїй групі.

На перший погляд все ніби складається непогано, однак жоден із зіграних у групі матчів не обійшовся без проблем, а відтак – і без доволі нервових виступів на прес-конференціях коуча Олександра Петракова.

Американців вдалося здолати значною мірою завдяки усмішці фортуни – представники країни, де панує культ бейсболу і футболу (американського) тривалі проміжки мали суттєву ігрову перевагу над українцями, в яких футбол (європейський) є беззаперечним лідером спортивних уподобань. Та що там американці – наперед записаний в аутсайдери групи Катар енергійно тиснув на наші ворота, змушуючи українців іноді просто відбиватися, а їхнього наставника – знову вступати ледь не в сварки з журналістами, пояснюючи, чому його команда грає не так, як йому хотілося б. І якщо в перших двох матчах нашу збірну виручав динамівець Денис Попов, котрий забив по м’ячу в ворота американців і катарців, то в заключній грі з нігерійцями естафету рятівника перейняв голкіпер Андрій Лунін. Страж воріт, який нині прагне заслужити довіру З. Зідана у “Реалі”, відбив один з двох призначених у його ворота пенальті. Щодо О.Петракова, то він, схоже, й далі губиться в здогадках, чому в своїх клубах футболісти грають нормально, а тут, на Кубку світу, в них “тремтять ноги”.

Щодо останнього, то це нашому футболу притаманне, можна сказати, історично. На Мундіалі-1982 К. Бєсков і В. Лобановський, які разом з грузином Н. Ахалкаци складали малозрозумілий тріумвірат збірної СРСР, теж ніяк не могли зрозуміти, чому їхні далеко не “зелені” футболісти грають так скуто і невиразно. А в 2006 р. схоже враження могло скластися вже у О. Блохіна…

Наразі, на проміжному фініші, можна сказати, що досягнутий цілком прийнятний результат всупереч далеко не переконливій грі. Тепер чекаємо на стадію play off – з деякою непевністю, але й з надією, як це переважно буває в футболі.

Ігор Дуда