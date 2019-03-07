“Челсі” – “Динамо”: в очікуванні “тихого жаху”?

07/03/2019 Розмір тексту:

Сьогодні в Лондоні “Динамо” проведе перший поєдинок 1/8 Ліги Європи проти “Челсі”.

Вже давно, здається, виїзний матч нашого клубу не очікувався з такими недобрими передчуттями. Підстави для цього реальні й вагомі. По-перше, величенька різниця між рівнями УПЛ і АПЛ. По-друге, відмінність у ігровій практиці: англійська першість на повному ходу; лондонці, нехай і з “пробуксовкою”, але намагаються витримати її темп і не випасти безнадійно з лідируючої групи, в той час як кияни, можна сказати, лише входять у сезон. По-третє, зовсім невчасні (а коли вони бувають вчасними?) кадрові втрати “Динамо”. І якщо прикра травма Соля може й не мати аж надто великого значення – сумнівно, щоб атакуюча ланка киян відігравала якусь суттєву роль сьогодні на Stamford Bridge – то втрата через дискваліфікацію більш універсального і навіть, так би мовити, “системоутворюючого” Вербіча видається значно серйознішою. А якщо врахувати похибки захисту “Динамо”, які були помітні навіть у грі з “Десною”, та ще й додати до того, що у нападі “Челсі” нині бігає суб’єкт на прізвище Ігуаїн, а підтримати його можуть такі, ну зовсім малозначущі в футболі особи, як Канте, Вілліан і Азар, то стає справді страшнувато… До того ж, як на зло, не доводиться розраховувати, що “аристократи”, як це нерідко буває з європейськими грандами, поставляться до матчу Ліги Європи абияк. Потрапити у Лігу чемпіонів через англійську першість для “Челсі” нині малоймовірно, отож залишається альтернативний шлях – отримати перепустку, вигравши Лігу Європи. А це означає, що… Що це означає – побачимо сьогодні увечері.

За такої песимістичної атмосфери опитування вболівальників щодо прогнозів результату матчу може видатися недоречним. Все ж дотримаємося традиції. При цьому віддамо перевагу людям, далекуватим від футболу, а отже, необтяженим зайвою інформацією. І, відповідно, вже згаданими поганими передчуттями. Отже, прогнози тернополян на матч “Челсі” – “Динамо”:

Валентина, дизайнер – 1:1

Микола Мартинчук, редактор “Нової тернопільської газети” – 2:0

Оксана, викладач музики – 2:1

Роман Петришин, пенсіонер – 3:1

Ірина, художниця – 2:2

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:1

Василь, двірник – 3:3

Ігор Дуда, директор художнього музею – 5:0

Резюме: зусиллями чарівного жіноцтва, а також “трудівника мітли” в стані легкої інтоксикації майбутній матч уже не виглядає зовсім безнадійним. Водночас мій шановний тезко став на позицію жорсткого реалізму і “наоракулив” повне фіаско “Динамо”. Доведеться трішки пом’якшити його скепсис. Хоча й ненабагато:

Ігор Дуда, журналіст – 3:0