Тернопільський автовокзал не може розміщати пасажирів, які чекають на пересадку на свій рейс вночі?

Про інцидент на тернопільському автовокзалі розповів Сидоришин Олександр. За його словами, пасажирів попросили вийти з приміщення вокзалу через ніби то “червону” карантинну зону. Як зазначає чоловік, пасажирам довелось чекати на рейсові автобуси на вулиці, пише Галас.

— Вчора ввечері мав не приємну ситуацію в Тернополі на автовокзалі. Після 22.30 людей вигнали з автовокзалу на двір замкнувши його мотивуючи що в Тернополі червона зона. Люди мали чекати на автобус до ранку на дворі, я викликав поліцію але і це нічого не дало. Нема слів БАРДАК у файному місті, — зазначив Сидоришин Олександр.

Зазначимо, що згідно даних МОЗ Тернопільщина наразі у помаранчевій зоні. У червоній зоні опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області.