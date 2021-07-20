Чекали свого часу понад 70 років: під мостом неподалік Тернополя причаїлася небезпека

19 липня на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення проте, що в селі Івачів Долішній Білецької ТГ Тернопільського району, під мостом, між бетонними опорами в ріці Серет виявлено три вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

На місце знахідки виїхали фахівці-піротехніки. Вони виявили два артилерійських снаряди калібром 100 мм та мінометну міну калібром 82 мм.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення в с. Старе Місто Підгаєцької ТГ Тернопільського району додатково виявлено та зосереджено в безпечному місці 10 артснарядів, калібром 88 мм, часів Другої світової війни. Всього залишається до знешкодження 60 застарілих боєприпасів.

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