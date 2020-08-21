Світ

Ще одне політичне отруєння

Непоодинокі приклади з минулої й сучасної історії доводять, що політику, який має чимало могутніх таємних і явних супротивників, слід уважно дивитися, що йому кладуть в тарілку чи наливають склянку. Принаймні в тих випадках, коли це відбувається за межами рідної оселі. Вранці 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву відомому російському опозиціонерові, засновнику Фонду боротьби з корупцією Алєксєю Навальному стало погано в літаку. Як з’ясувалося, незадовго до відльоту він “отведал чайку” в одній з кав’ярень аеропорту. Саме це скромне чаювання, на думку помічників політика, могло дуже недобре позначитися на його самопочутті. Після екстренної посадки літака в Омську Навального госпіталізували в лікарню швидкої допомоги, де він впав в кому. Не думку його прес-секретаря та інших соратників, це отруєння пов’язане саме з політичною діяльністю. До того Навальний декілька днів провів у регіонах Сибіру, де, серед іншого, збирав матеріал для розслідування діяльності депутатів пропутінської “Единой России”.

Маска за… 1,5 мільйона доларів

Марлеві маски за час пандемії коронавірусу вже добряче встигли набриднути, отож ізраїльські ювеліри вирішили виявити креативність у цій сфері. Вони створили унікальну дорогоцінну медичну маску з високим ступенем захисту. Вартість виробу становить близько 1,5 мільйона доларів. Маска зроблена з 18-каратного білого золота та інкрустована діамантами чорного і білого кольору. Її вага 240 грам, що приблизно в 100 разів більше, ніж вага звичайної медичної маски. Її замовив у ювелірів китайський бізнесмен, який проживає в США. Однією з головних його вимог було те, щоб ювелірний шедевр був готовий до кінця 2020 року і щоб він став найдорожчим подібним виробом у світі. Втім, хоча маска й гарантує високий ступінь захисту, носити її будь-де щасливий власник навряд чи наважиться – можуть ненароком і зірвати з обличчя. Добре, якщо не разом з ним…

Україна

Радісна новина від прем’єра

Як вам усім живеться в жорстких обіймах коронавірусу? Якщо хтось вважає, що не дуже добре, то наберіть повні легені повітря і поволі видихніть. Повторіть три рази а потім почитайте повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що він його опублікував на Facebook. На переконання очільника уряду, в третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенесений із другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно із прогнозами Мінекономіки, в наступні три роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно. А щоб українці не кинулися радісно підстрибувати від цієї новини, прем’єр-міністр сповістив, що світова економіка переживає рецесію, про що свідчать показники другого кварталу. “Це одна з найбільших економічних рецесій за останні 70 років. Практично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі”, – повідомив Денис Шмигаль.

Скандальна історія закінчилася очікувано

Скандальна історія із затриманням під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії Вагнера закінчилася так, як, напевно, і слід було очікувати: їх передали, точніше, повернули Росії. З цього приводу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це є недружнім кроком стосовно України. І що закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо “вагнерівців”. “На жаль, влада Білорусі прийняла неправове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємин”, – зазначив Данілов. За його словами, Київ зібрав достатньо доказів участі бійців ПВК Вагнера у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації. “Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягнути всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не ховалися”, – підкреслив секретар РНБО.

Посада знайшла героя. Ненадовго

Пригадуєте білоцерківського “гопника” Вадима Тітушка, котрий у травні 2013 р. під час акції “Вставай, Україно!” побив представників мас-медіа? За той “подвиг” він отримав, по-перше, три роки ув’язнення (умовно) а по-друге, відтоді “тітушками” почали називати найманих кримінальних елементів та провокаторів. Попри судовий вирок, своїх звичок найбільший Тітушко серед усіх “тітушок” не змінив – у 2018 році поліція оголосила його в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщини а потім його нібито відправили під домашній арешт. Нещодавно ж стало відомо, що В.С.Тітушка призначили… віце-президентом Української федерації змішаних єдиноборств в Київській області (UFMMA) – так би мовити, посада знайшла героя. Втім, довго він її не обіймав – рішення відмінили відразу ж після того, як про нього дізналося керівництво федерації. Воно оперативно виступило з коментарем: “Ця людина не має жодного відношення до UFMMA. Короткострокове призначення було зроблене на місцевому рівні, і одразу ж скасоване”.

Тернопілля

Зона не зовсім визначеного кольору

В очікуванні свята Дня міста Тернопіль, навіть в нинішніх умовах зони не зовсім визначеного кольору, намагається запропонувати своїм мешканцям і гостям щось цікаве. Справді, чимало всіляких цікавинок можна відшукати в різних куточках міста. Он біля одного з гаражних кооперативів знайшли майже 20 кг ртуті, залишеної чиєюсь турботливою рукою. Згідно з повідомленням служби зайнятості, впродовж січня-липня цього року статус безробітного отримали понад 23 тисячі наших краян. Навряд чи дуже багатьом з них, як мовиться, сеча б’є в голову й штовхає на дурнуваті й небезпечні вчинки, але віддавна відомо, що нічого не роблячи, людина вчиться робити погане. Приміром, зберігання двома мешканцями одного з сіл тротилових шашок навряд чи можна вважати доброю справою і виправдати якоюсь високою метою. А ще один житель Тернопілля вирішив зробити предметом продажу придатний до застосування пістолет “ТТ”, однак був схоплений за руку (напевно, буквально) в самий кульмінаційний момент. Чи то ентузіаст-зброяр підшукував покупців дуже необережно, чи мав занадто довгий язик, але правоохоронці цього разу спрацювали як належить.

Ігор Дуда